القوة الجوية وفتاة اربيل لختام بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات

شفق نيوز/ جرت في قاعة جامعة دهوك لكرة الصالات، يوم الأحد، مباراتان من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق للسيدات الجارية.

وجمعت الاولى فريق الصناعات الكهربائية وفريق فتاة اربيل وانتهت لصالح فتاة اربيل بسداسية نظيفة 6-0.

وفي مباراة ديربي جمعت فريقيّ الزوراء والقوة الجوية انتهت بفوز فريق نادي القوة الجوية بنتيجة 5-2.

وقالت عضوة الاتحاد العراقي لكرة القدم، رشا طالب، لوكالة شفق نيوز "ستكون المباراة الختامية بعد نتائج اليوم بين القوة الجوية وفتاة اربيل".

وبينت ان "عشرة اندية شاركت في البطولة التي انطلقت يوم 19 من الشهر الجاري وتستمر لغاية يوم 26، وهي أندية، الزوراء، والقوة الجوية، وفتاة أربيل، وقره قوش، والصناعات الكهربائية، وآل بدير، وتللسقف، والرافدين، وشهربان، وبلادي.

واشارت الى ان "البطولة شهدت بروز أسماء جديدة ستجد طريقها لتشكيلة المنتخبات العراقية النسوية في ضوء ما قدّمنه من أداء خلال المنافسات".