القوة الجوية والكهرباء يحققان الفوز في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى اللقاء الأول الذي جمع فريق نادي القوة الجوية بضيفه الديوانية في ملعب الشعب الدولي بفوز الصقور بنتيجة 3-0.

سجل الهدف الأول للجوية مهند عبد الرحيم في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول ، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر اللقاء عن طريق ابراهيم بايش ، وسجل حمادي احمد هدفاً ثالثا للجوية في الدقيقة 90.

ورفع الجوية رصيده للنقطة 21 متمسكا بالمركز الأول ، وبقي رصيد الديوانية عند النقطة 1 بالمركز الأخير .

وفي المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها والتي جرت على ملعب كربلاء الدولي، فاز فريق نادي الكهرباء على مضيفه فريق نوروز بنتيجة 2-1.

وجاء هدف الكهرباء في الشوط الأول عند الدقيقة 44 ، بينما جاء هدف نوروز في وقت قاتل بالدقيقة 90+7 ، وسجل الكهرباء هدفه الثاني في الدقيقة 90+11 .

وتمسك فريق الكهرباء بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 9 بالمركز 15.