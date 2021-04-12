القوة الجوية والشرطة يخوضان منافسات أبطال آسيا بشعار "الفوز"

شفق نيوز/ يستهل فريق القوة الجوية مشاركته في دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء المقبل، بلقاء فريق نادي الشارقة.

وتضم المجموعة إلى جانب فريق نادي القوة الجوية، فرق: تركتور سازي الإيراني وباختاكور الأوزبكي، فضلا عن أصحاب الدار الشارقة الإماراتي.

واكد ايوب اوديشو مدرب الفريق في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفريق جاهز نفسياً وفنيا وبدنيا لتقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج ايجابية تليق بكرة النادي العريق"، مبينا أن "النادي سيواجه خلال رحلته الاسيوية فرقاً على مستوى عال وقوية، والمنافسة ستكون قوية بين الفرق للحصول على بطاقة الترشيح للمرحلة المقبلة".

ويجري فريق القوة الجوية اليوم اخر وحداته التدريبية اليوم قبل لقاء يوم غد، بينما يخوض الشرطة أول مواجهاته ضمن المجموعة الاسيوية الثالثة والتي ستقام باسلوب التجمع لمرحلتين ويحتضنها النادي الاهلي السعودي، بمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل في الساعة الثامنة مساءً.

ويلاقي الشرطة؛ فريق الاستقلال يوم الأحد المقبل في الثامنة والنصف وفي اللقاء الثالث يواجه الاهلي السعودي الاربعاء من الاسبوع المقبل في العاشرة والنصف مساءً.

وقال اليتش مدرب الشرطة في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لابد من الاستفادة من المشاركة في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف مدرب الشرطة؛ ان "الفريق يضم عناصر جيدة، وكذلك يمتلك لاعبين محترفين بحجم المنافسة الاسيوية، مثل اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا والفنزويلي جيليمن ريفاس إلى جانب لاعبي المنتخب العراقي الوطني".