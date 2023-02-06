القوة الجوية والزوراء يحققان فوزاً كبيراً في دوري النساء لكرة الصالات

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية فوزاً كاسحاً على فريق بلادي، فيما فاز فريق الزوراء على راوندوز، يوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لمنافسات دوري كرة الصالات للسيدات.

وفي المباراة الأولى اكتسح القوة الجوية فريق نادي بلادي بعشرة اهداف مقابل هدفين.

وفي المباراة الثانية حقق فريق الزوراء فوزاً عريضاً على فريق راوندوز بخمسة اهداف مقابل هدف واحد.

يذكر ان فريق القوة الجوية النسوي توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للصالات الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق نادي الزوراء بالمباراة الحاسمة، بثلاث اهداف دون رد.