القوة الجوية: مدرب ولاعبو النادي باقون مع الفريق ولن تؤثر عليهم اغراءات الشرطة

شفق نيوز/ اكد امين سر نادي القوة الجوية هيثم كاظم، يوم الاحد، ان ادارة القوة الجوية أحبطت محاولات إدارة نادي الشرطة باغراء المدرب وعدد من اللاعبين لضمهم الى فريقها الكروي.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز؛ إن "ادارة الشرطة فاتحت المدرب ايوب اوديشو لتدريب الفريق للموسم المقبل"، مبينا ان "الادارة لن تتخلى عن المدرب اوديشو وسيكون على رأس الجهاز الفني لفريق القوة الجوية للموسم المقبل".

واضاف؛ ان "ادارة القوة الجوية جددت مع اوديشو لثلاث سنوات مقبلة ولن نتأثر باي مغريات وان مصلحة النادي وإسعاد الجمهور الجوي اهم من كل المغريات".

وبين ان "ادارة الشرطة حاولت مع لاعبين من النادي مثل محمد علي عبود وكرار نبيل لضمهم لفريقها للموسم المقبل، الا ان ادارة النادي حسمت أمرها و سيكونون مع الفريق للموسم المقبل لاسيما وان لاعبين النادي اوفياء ومحبين لفريقهم".

وعن مصير أيمن حسين مهاجم النادي والمنتخب وهداف الدوري قال كاظم؛ إن "أيمن لم يحسم امره بعد للانضمام في صفوف نادي ام صلال القطري الذي قدم له عرضاً جيدا لتمثيل فريقه للموسم المقبل".

واشار الى ان ايمن مازال يدرس العرض المقدم له ولم يحدد وجهته لحد الان، لافتاً الى ان "النادي لا يقف أمام مصلحة أي لاعب يود الاحتراف خارج العراق يخدم مشواره الكروي".

وحصل فريق القوة الجوية على درع الدوري قبل انتهاء الموسم بثلاث ادوار، ويمتلك من الرصيد لحد الان 80 نقطة بالمركز الاول.