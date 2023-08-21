القوة الجوية في المستوى الثالث بقرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ أوقعت قرعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي القوة الجوية العراقي، يوم الاثنين، في المستوى الثالث إلى جانب الفيصلي الأردني، الاستقلال (طاجيكستان) ، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، وذلك قبل مراسم سحب القرعة التي ستقام يوم الخميس المقبل 24 آب/ أغسطس الحالي في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، لتقام بالمواعيد الجديدة من فصل الخريف إلى الربيع، حيث تمتد مواعيد البطولة من شهر أيلول/ سبتمبر 2023 ولغاية أيار/ مايو 2024.

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، إذ يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.

ومن بين 40 ناديا يتنافس في دور المجموعات، فقد تم بالفعل تحديد 32 متنافسا، في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل، والتي تقام يوم غد الثلاثاء.

وينص نظام القرعة على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.

وستشهد منافسات منطقة الغرب تواجد أربعة أبطال سابقين، وهم نادي الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.

أما منطقة الشرق، فتشتمل قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات الأبطال السابقين جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، في حين يتعين على حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز الياباني أن يتخطى عقبة نادي لي مان من هونغ كونغ الصين في الدور التمهيدي الفاصل غدا الثلاثاء، قبل أن يتمكنا من الشروع في رحلتهما ضمن طموح الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة.

وفي منطقة الغرب جاء السد القطري في المستوى الأول إلى جانب كل من: الاتحاد السعودي، بيرسيبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي، الهلال السعودي. أما الدحيل فقد جاء في المستوى الثاني بجانب كل من سيباهان الإيراني، ناساف الأوزبكي، الفيحاء السعودي، ناساجي مازاندران الإيراني. وضم المستوى الثالث: الفيصلي الأردني، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).

وجاء في المستوى الرابع: العين الإماراتي، النصر السعودي أو شباب الأهلي (الإمارات)، تراكتور الإيراني أو الشارقة الإماراتي، العربي القطري أو أجمك الأوزبكي، الوكرة القطري أو نافباهور الأوزبكي.

وفي منطقة الشرق ضم المستوى الأول كلا من: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، يوكوهاما مارينوس الياباني، وهان ثري تاونز الصيني، بوريرام يونايتد التايلاندي، جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

وجاء في المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو الياباني، شاندونغ تايشان الصيني، بانكوك يونايتد التايلاندي، بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، كاوازاكي فرونتال الياباني. وفي المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

أما المستوى الرابع: فقد ضم كيتشي (هونغ كونغ)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونج (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونغ كونغ)، زيجيانغ (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنغهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند).

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر شباط / فبراير ولغاية نيسان / أبريل من العام القادم، على أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 أيار/ مايو 2024.