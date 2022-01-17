القوة الجوية ضمن المجموعة الثانية في دوري ابطال اسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن سحبة دوري ابطال اسيا للاندية .

واوقعت القرعة فريق "القوة الجوية" العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب "الجزيرة" الاماراتي و"الشباب" السعودي و"مومباي سيتي" الهندي ضمن مسابقة دوري أبطال اسيا.

ووزع الاتحاد الاسيوي الفرق حسب المستويات المستوى الأولى: السد (قطر)، الهلال (السعودية)، فولاد خوزستان (إيران)، الجزيرة (الإمارات)، الدحيل (قطر)

- المستوى الثاني: الفيصلي (السعودية)، سيباهان (إيران)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الريان (قطر)، الشباب (السعودية)

- المستوى الثالث: باختاكور (أوزبكستان)، الوحدات (الأردن)، مومباي سيتي (الهند)، الاستقلال (طاجيكستان)، آهال (تركمانستان)

- المستوى الرابع: القوة الجوية (العراق)، الفائز من الدور التمهيدي 1 (السعودية/سوريا)، الفائز من الدور التمهيدي 2 (الإمارات/أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي 4 (الإمارات/العراق)، الغرافة (قطر).