القوة الجوية: إصابة أيمن حسين غير مقلقة وسيشارك في لقاء باختكور الاوزبكي

شفق نيوز/ أفادت إدارة نادي القوة الجوية، يوم الخميس، بأن الاصابة التي تعرض لها نجم الفريق أيمن حسين "غير مقلقة"، مؤكدة مشاركته في المبارات المقبلة.

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب ايمن حسين أثبتت تعرضه لكدمة بسيطة وتمزقات في أنسجة الوجه".

وأكد محمد، أن "أيمن حسين سيكون جاهزا للمباراة القادمة أمام باختاكور الأوزبكي يوم السبت المقبل بدوري أبطال آسيا.

وكان أيمن حسين لاعب القوة الجوية قد تعرض لإصابة في لقاء القوة الجوية أمام الشارقة الإماراتي في مستهل مشوار القوة الجوية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وخسر فريق القوة الجوية أمام الشارقة الاماراتي بهدف دون رد في اللقاء الذي جرت احداثه على ملعب الشارقة لحساب الجولة الاولى من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.