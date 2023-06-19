القوة الجوية: سننافس على لقب كأس العراق لكرة الصالات النسوية

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، ان فريقها النسوي سيفتتح مشواره ضمن بطولة كأس العراق لكرة قدم الصالات بطموح الفوز.

وقال عضو ادارة النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان نساء القوة الجوية لكرة الصالات سيواجهن غداً الثلاثاء فريق نادي الرافدين ضمن بطولة كأس العراق والتي ستنطلق مبارياتها اليوم في دهوك".

وبين ان "قرعة البطولة اوقعت فريق القوة الجوية ، في المجموعة الثانية الى جانب كل من الرافدين، وفتاة اربيل، وبلادي، وتللسقف".

واشار الى انه "تم اعداد فريق القوة الجوية النسوي بشكل جيد قبل انطلاق المنافسات وسيكون ضمن الفرق المنافسة لنيل اللقب".

ويشارك في البطولة التي تقام للمدة من 19 ولغاية 26 من الشهر الجاري، عشرة اندية هي القوة الجوية، والزوراء، وفتاة أربيل، وقره قوش، والصناعات الكهربائية، وآل بدير، وتللسقف، والرافدين، وشهربان، وبلادي.