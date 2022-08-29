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القوة الجوية: توقيت دعوة لاعبينا للمنتخب العراقي غير مناسب

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-29T07:48:15+0000
القوة الجوية: توقيت دعوة لاعبينا للمنتخب العراقي غير مناسب

شفق نيوز/ اعتبر المشرف على إدارة الفريق الكروي لنادي القوة الجوية، احمد خضير، يوم الاثنين، ان إدارة النادي لم تكن معارضة لتفريغ اللاعبين للمنتخب العراقي لخوض غمار البطولة الرباعية في الأردن، مبيناً أن الوقت لم يكن مناسباً.

وقال خضير، الملقب بـ"باجيو" لوكالة شفق نيوز، ان "فريق القوة الجوية دائما مع المهمة الوطنية ويدعم المنتخبات ولم يتوانى أو يتأخر عن ذلك لكن توقيت دعوة اللاعبين وتفريغهم للمنتخب كان غير مناسباً".

واوضح ان "الفريق بدأ للتو في مرحلة الاعداد وان عدداً كبيراً من اللاعبين تم ضمهم للمنتخب وبحاجة الى الانسجام والبناء الصحيح ليكونوا جاهزين لتمثيل النادي في الموسم المقبل".

وأكد ان "الفريق يستعد للدخول بمعسكر تدريبي في مصر لكن ما أخره تأشيرات الدخول الى مصر"، مبينا "لم تصدر تأشيرات اللاعبين العراقيين لحد الان ومن المؤمل أن تصدر خلال الايام القليلة المقبلة، لاسيما ان المتابعة متواصلة من قبل القائمين على نادينا مع الجانب المصري لتأمينها بأسرع وقت".

واشار خضير الى ان "المعسكر التدريبي في مصر سيشهد خوض مباريات ودية مع فرق مصرية، وسيستمر الى نحو 14 يوماً".

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم وبالاتفاق مع مدرب الفريق راضي شنيشل قرر تأجيل تدريبات المنتخب العراقي التي كانت مقررة أن تبدأ اليوم الى اشعار اخر لرفض الاندية تفريغ لاعبيها.

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