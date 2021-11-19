القوة الجوية تعتزم اتخاذ قرار بشأن لاعبي المنتخب

شفق نيوز / تعتزم إدارة نادي القوة الجوية لكرة القدم، عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بمقر النادي في بغداد، لاتخاذ القرار بشأن تفريغ لاعبيه للمنتخب من عدمه في البطولة العربية .

وقال أمين سر القوة الجوية، محمد صوب الله، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة طرحت موضوع عدم تفريغ لاعبي فريق النادي في مباريات المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها هذا العام في قطر، من 30 تشرين الثاني الحالي، إلى 18 كانون الأول المقبل" .

وأوضح صوب الله، أن "في نية الإدارة عدم تفريغ اللاعبين للمنتخب لاحتياج النادي للاعبين لتمثيل الفريق في نادي القوة الجوية وتحقيق نتائج مرضية في الدوري الممتاز" .

وأشار إلى أن "رئيس النادي شهاب جاهد، ورئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية لكرة القدم، سيتواجد الأسبوع المقبل للاجتماع واتخاذ القرار النهائي الذي يخدم مصلحة النادي".