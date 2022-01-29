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القوة الجوية تضم محترفاً سويسرياً لصفوفها

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-29T09:17:25+0000
القوة الجوية تضم محترفاً سويسرياً لصفوفها

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي القوة الجوية العراقي، يوم السبت، عن تعاقدها مع محترف سويسري قبل ساعات من غلق الانتقالات الشتوية .

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن ادارة نادي القوة الجوية الرياضي غلق تعاقداته اشلتوية بالتعاقد مع المهاجم السويسري "لولالا رايل" لتمثيل فريق نادي القوة الجوية خلال المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز .

واوضح ان الادارة تعاقدت مع المحترف لولالا صاحب 25 عاماً رسمياً قادماً من نادي لوكومولوتيف صوفيا البلغاري لتمثيل الصقور خلال الاستحقاقات المقبلة .

وأشار إلى أن التعاقد جرى بين الطرفين على أن يلتحق اللاعب لولالا رايل خلال الأيام القليلة المقبلة والانضمام لتدريبات فريق القوة الجوية .

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