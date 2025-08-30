القوة الجوية تحذر من "باجات مزورة" تحمل اسم النادي

شفق نيوز- بغداد

حذرت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم السبت، جماهير النادي من "باجات مزورة" تحمل اسم النادي، مؤكدة أنها غير رسمية ولا تمت بصلة لإدارة النادي.

وأوضحت الإدارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أي تعامل مع هذه الباجات يقع خارج نطاق المسؤولية القانونية للنادي"، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق النادي وجماهيره.

ويأتي هذا التحذير في وقت يقيم فيه فريق القوة الجوية الكروي معسكره التدريبي في مصر، حيث حقق الفريق فوزًا مستحقًا على نادي جولدن مودرن المصري بثلاثة أهداف دون رد، ضمن استعداداته للموسم المقبل.