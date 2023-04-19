القوة الجوية تتعاقد مع شاكر محمود مدرباً مساعداً للمصري مؤمن سليمان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأربعاء، عن تعاقدها مع المدرب شاكر محمود رسميا للعمل ضمن الكادر التدريبي للفريق الجوي.

وقال عضو ادارة النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة النادي تعاقدت اليوم شاكر محمود للعمل مساعدا للمدرب المصري مؤمن سليمان الذي تعاقدت معه الادارة قبل ايام لقيادة الصقور لما تبقى من الدوري الممتاز للموسم 2022-2023".

واضاف "محمود سيكون اضافة جيدة للجهاز الفني كونه يمتلك خبرة جيدة في مجال التدريب اذ عمل مدربا اول مع فرق جماهيرية وفرق عراقية اخرى".

واشار الى ان "شاكر محمود سيباشر مهمته بتدريب الفريق كمساعد اول وانه سيكون الى جانب الكادر التدريبي في قيادة الفريق في مباراة يوم غد امام نفط ميسان ضمن منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز".

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني بعد انتهاء الجولة 23 للدوري العراقي الممتاز برصيد 47 نقطة.