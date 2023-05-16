القوة الجوية تتجاوز الشرطة صوب ثمن نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ أقصى فريق نادي القوة الجوية فريق نادي الشرطة في مباراة ديربي جماهيري بعد فوزه بركلات الترجيح 7-6 وتاهله لدور ربع النهائي، ضمن منافسات دور الـ (16) من بطولة كأس العراق للموسم الحالي 2022-2023.

وجرت المباراة في الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي الذي امتلأ بالكامل.

سجل فريق القوة الجوية هدفه عبر اللاعب شريف عبد الكاظم بالدقيقة 14 من الشوط الاول الذي انتهى بتقدم الصقور بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني تمكن لاعب الشرطة محمد فرحان من تعديل النتيجة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1، وتذهب المباراة لركلات الترجيح وتحسم لصالح فريق نادي القوة الجوية 7-6.