القوة الجوية بـ"الازرق" امام "اصفر" التعاون السعودي في لقاء الاربعاء

شفق نيوز/ عقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والتعاون السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري ابطال اندية اسيا 2.

وسيرتدي فريق القوة الجوية الزي الأزرق، بينما يرتدي الفريق التعاون السعودي الزي الأصفر.

ويلاقي القوة الجوية العراقي ضيفه فريق التعاون السعودي يوم غد الأربعاء، على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، عند الساعة 5:00 عصراً.

ووصل الى العاصمة بغداد صباح يوم الثلاثاء، وفد نادي التعاون السعودي لخوض مباراته امام القوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري ابطال اندية اسيا 2.