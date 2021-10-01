القوة الجوية بعد دعوة اللاعبين للمنتخب: لم يبق سوى 11 لاعبا

شفق نيوز/ أبدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي استغرابها لما قامت به لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم بإعلان جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بالتزامن مع مباريات المنتخبات الوطنية في أيام فيفا دي.

واكدت ادارة نادي القوة الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "داعمة ومساندة للمنتخب الوطني في كل المحافل الدولية لكن على اتحاد الكرة مراجعة نفسه في اتخاذ هكذا قرارات كون دوريات العالم تتوقف بسبب ارتباط منتخباتها الوطنية سواء في تصفيات كأس العالم أو مباريات دولية ودية معترف بها من قبل فيفا".

وبينت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي أن " قائمة المنتخب الوطني العراقي ضمت ثمانية لاعبين من صفوف الفريق، اضافة إلى لاعبين اثنين في صفوف المنتخب الأولمبي مع التحاق المدافع احسان حداد بصفوف منتخب الأردن والتحاق اللاعبين ويلسون اكاكبو ورودريكو الونسو بمنتخبي بلادهما مع غياب اللاعبين مصطفى محمد جبر وضرغام اسماعيل وحسين جبار وكرار نبيل ولؤي العاني بسبب الاصابة مما يرفع العدد إلى ١٨ لاعبا والمتبقي في قائمة الفريق ١١ لاعبا من ضمنهم حارسي مرمى وهذا لا يمكن العمل به في أنظمة كرة القدم ومخالف لقوانين الفيفا".