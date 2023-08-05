القوة الجوية بطلا لكأس العراق على حساب أربيل

شفق نيوز/ توج فريق نادي القوة الجوية اليوم السبت، بلقب كأس العراق بعد فوزه على فريق نادي اربيل 1-0 لحساب نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً، وقاد اللقاء الختامي الحكم الدولي زيد ثامر لقيادة النهائي.

وجاء هدف القوة الجوية عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وجاء تأهل فريق أربيل إلى النهائي بعد فوزه على الحدود، بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق، بينما بلغ القوة الجوية المباراة النهائية، بعد الفوز على الكرخ بنتيجة 3-1.

وتدفق جمهور أربيل بأعداد كبيرة منذ يوم أمس الجمعة إلى العاصمة بغداد، لمؤازرة فريقه الكروي بلقاء اليوم، كما شاهد آخر وحدات فريقه التدريبي أمس، وتجمهر بشكل كبير أمام الملعب.

وكان قائد مشجعي نادي القوة الجوية "كابو" علي المالكي، قد أكد لوكالة شفق نيوز؛ تهيئة أكثر من (100) دار سكنية في مدينة الصدر والمناطق الأخرى لاستقبال جماهير أربيل الوافدة إلى بغداد، لتشجيع فريقها الكروي في ختام كأس العراق.