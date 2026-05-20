القوة الجوية بطلا لدوري النجوم بعد فوز ثمين على الزوراء

شفق نيوز- بغداد

حقق القوة الجوية، مساء الأربعاء، فوزا قاتلا على الزوراء في ديربي العاصمة بنتيجة 2-1 ليحسم لقب الدوري قبل جولتين برصيد 83 نقطة.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 8:00 مساءً، و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل للقوة الجوية جاء الهدف عن طريق اللاعب هيران ازاد في الدقيقة 13.

‏وفي الشوط الثاني سجل الجوية هدف التعديل عن طريق اللاعب محمد جواد بالدقيقة 85، وفي الدقيقة 90+ 5، سجل الجوية هدفه القاتل، وبهذا الفوز رفع الجوية رصيده للنقطة 83 نقطة، بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة برصيد 66 نقطة.

وضمن المنافسات ذاتها حقق فريق اربيل فوزاً ثمينا على مضيفه فريق الشرطة بنتيجة 2-0.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب نادي الشرطة، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق أربيل بهدف دون مقابل لفريق الشرطة جاء الهدف عن طريق اللاعب مارلين تشوبانوف في الدقيقة 15.

‏وأضاع فريق الشرطة ركلة الجزاء عندما اخفق ليونيل اتيبا من تنفيذها في الدقيقة 38، ‏وفي الشوط الثاني سجل اربيل هدفه الثاني في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب كرستيان باركو.

وبهذا الفوز رفع أربيل رصيده للنقطة 73 بالمركز الثالث وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 76 بالمركز الثاني.

