القوة الجوية العراقي يتوجه إلى البحرين لملاقاة الخالدية في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ ‏غادر وفد فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم العاصمة بغداد، يوم الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة استعداداً لمواجهة مضيفة فريق الخالدية ضمن دوري أبطال آسيا2.

ويلتقي القوة الجوية مع الخالدية البحريني مرة أخرى بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب البحرين الدولي في الساعة السابعة مساءً.

وحقق الخالدية البحريني الفوز في لقائه الأول في المجموعة الثانية عندما تغلب على مضيفه القوة الجوية العراقي 2-1 على ملعب المدينة الدولي في بغداد في الجولة الثالثة لمنافسات دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم.

ويتواجد فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً أندية التعاون السعودي، والخالدية البحريني، وألتين أسير الطاجيكي.