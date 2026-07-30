القوة الجوية العراقي يتعادل مع النصر القاهري ودياً في مصر

شفق نيوز- القاهرة

تعادل فريق القوة الجوية العراقي مع مضيفه النصر القاهري سلبياً من دون اهداف في مباراة ودية جرت مساء الخميس، على ملعب حرس الحدود في مصر .

وخاض فريق القوة الجوية مباراته التحضيرية الثانية في معسكره التدريبي المقام بمصر، بمواجهته اليوم فريق النصر القاهري على ملعب حرس الحدود في القاهرة، بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبل .

وتعرض لاعب فريق القوة الجوية محمد سامي لاصابة بالغة في الرأس خلال مجريات المباراة الودية اثر التحام قوي داخل أرضية الملعب، استدعت تدخل الجهاز الطبي ونقله للمستشفى لتقديم الاسعافات اللازمة .

وكان فريق القوة الجوية قد فاز في اللقاء الودي الأول بمعسكره التدريبي بمصر على فريق بترول أسيوط بهدف نظيف .