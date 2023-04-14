القوة الجوية العراقي في السعودية لملاقاة الشباب في بطولة كأس "الملك سلمان"

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي القوة الجوية، اليوم الجمعة، عن وصول فريقها الكروي إلى السعودية استعداداً لملاقاة فريق نادي الشباب السعودي في مباراة الإياب لبطولة كأس "الملك سلمان" العربية للأندية.

وقال عضو ادارة النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز إن "الفريق وصل للسعودية عصر اليوم وسيجري تمارين خفيفة، مساء اليوم، على أن ينهي تدريباته يوم غد السبت ليلاقي الشباب السعودي بعد غدٍ الأحد".

وأضاف كاظم أن "الفريق الجوي جاهز للقاء الشباب ويتمتع لاعبيه بمعنويات جيدة، مبيناً أن "الصقور سيدخلون لقاء اليوم بشعار الفوز".

وتعادل الشباب السعودي مع القوة الجوية العراقي بهدف لمثله في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في البصرة.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي قررت فرض غرامة مالية على لاعبي الفريق الأول باستقطاع 10%‎ من عقودهم للموسم الكروي الحالي لخسارة الفريق الاخيرة امام الكهرباء2-3.

ويحتل الجوية بعد انتهاء الجولة 32 المركز الثاني برصيد 47 نقطة.