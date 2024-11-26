القوة الجوية العراقي بالأزرق أمام التين اسير التركمانستاني بدوري أبطال اندية آسيا

شفق نيوز/ عقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني الخاص بمباراة فريقي القوة الجوية العراقي ومضيفه التين اسير التركمانستاني ضمن منافسات دوري أبطال اندية آسيا 2 لكرة القدم.

وسيرتدي فريق القوة الجوية يرتدي القميص الأزرق الكامل في مباراته أمام ألتين أسير التركمانستاني الذي سيرتدي الزي الأبيض في مباراة يوم غد الأربعاء.

وكان نادي القوة الجوية العراقي فاز على ضيفه التين اسير التركماني 2-1 في مباراته الاولى التي اقيمت على ستاد المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025.