القناة الناقلة.. الأولمبي العراقي يلاقي الصين في كأس آسيا تحت 23 سنة

شفق نيوز- بغداد

يلاقي المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم نظيره الصيني، يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتقام مباراة العراق والصين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.

ويشارك المنتخب العراقي الأولمبي في بطولة كأس اسيا تحت 23 عاماً، التي انطلقت أول أمس الثلاثاء، وتقام منافساتها في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلاند.

ويسعى الأولمبي العراقي لتحقيق الانتصار في المواجهة الأولى لتأمين موقفه من التأهل في ظل منافسة الصين وأستراليا وتايلاند.

وتنقل مباراة العراق ضد الصين اليوم عبر قناة beIN Sports 6HD والتي ستكون الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.