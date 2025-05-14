القمةِ العربية تؤجل مؤتمر "الاستراتيجية الجديدة" للكرة العراقية

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، تأجيلَ مؤتمر "الاستراتيجية الجديدة" لدوري نجوم العراق والدوري الممتاز وإطلاق المسابقة الجديدة إلى يوم 24 أيار/مايو الحالي.

ويأتي هذا التأجيل بسبب صعوبةِ وصول أغلب ممثلي الأندية، لمقر الاتحاد في بغداد، بسببِ انعقادِ القمةِ العربية في العاصمةِ، وطلبهم تحديد موعد جديد.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن عن استحداث بطولة جديدة إلى جانب بطولتي دوري نجوم العراق وكأس العراق في خطوة تهدف إلى تطوير المسابقات المحلية وتعزيز تنافسية الأندية.

وذكر بيان اتحاد الكرة أن الاتحاد وجه دعوة لرؤساء أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز لحضور مؤتمر يعقد في مقر الاتحاد عند الساعة الخامسة من عصر يوم غد الخميس.

وأوضح البيان أن المؤتمر يتضمن الكشف عن الخطة الاستراتيجية لدوري نجوم العراق والإعلان عن تفاصيل البطولة المستحدثة بما في ذلك آلية البطولة والأندية المشاركة.