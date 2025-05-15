القمة العربية تؤجل موعد الجولة الـ 34 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس، أنه تم تأجيل الجولة الـ 34 ليوم واحد عن موعدها السابق.

وكان من المقرر انطلاق الجولة الـ 34 بحسب الجدول السابق بعد يوم غد السبت، لتتأجل إلى يوم الأحد.

وجاء تغيير الموعد نظرا لتزامن موعد الجولة الـ 34 مع التحضيرات الجارية لاستضافة العاصمة بغداد للقمة العربية، حيث تقرر تأخير موعد الجولة يوماً واحداً لضمان التنظيم الأمثل واستمرار الاستعدادات بسلاسة.

واحتدم الصراع على صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الثالثة والثلاثين التي اختتمت مساء أمس الأربعاء، كما بات التنافس على التخلص من "شبح" الهبوط إلى الدوري الممتاز على أشده بين فرق الترتيب الأخير.

وتمسك فريق الزوراء بصدارة الترتيب برصيد 71 نقطة، يلاحقه فريق الشرطة بالوصافة بنفس الرصيد ولكن بفارق المواجهات المباشرة، ويحتل زاخو المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الرابع برصيد 56 نقطة.