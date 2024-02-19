"القلعة الصفراء" يخطف 3 نقاط من "العميد" في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق أربيل، اليوم الاثنين، من خطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق كربلاء بعد الفوز عليه بنتيجة 5-3 ضمن منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم اربيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين لكربلاء، سجل الفريق الأصفر أهدافه الثلاث عن طريق هلو فائق في الدقيقة 19، ومحمد قاسم نصيف (33 ، 39)، وفي الدقيقة 42 قلص كربلاء النتيجة عن طريق علي صالح، واضاف كربلاء هدفاً ثانياً عن طريق المحترف جويل تشوفو.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب اربيل محمد قاسم نصيف هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والرابع لأربيل في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 81 سجل اربيل الهدف الخامس عن طريق لويس، وتمكن سجاد رعد من تسجيل الهدف الثالث لكربلاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.

وحصل اكام هاشم على البطاقة الحمراء لتعمده اللعب الخشن في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة عند الدقيقة 90+6.