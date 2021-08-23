القفاز العراقي يحقق أوسمة ويقارع أبطال القارة الصفراء

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق بالقفاز، يوم الاثنين، عدة ميداليات ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة اسيا لفئتي الناشئين والشباب المقامة حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة وبمشاركة واسعة للمنتخبات الآسيوية.

وضمن المنتخب العراقي في منتصف منافسات اليوم الثالث 4 ميداليات عبر تأهله إلى الدور النصف نهائي ومن خلال اللاعبين كل من عباس فاضل وزن 48 كغم بعد تغلبه على ملاكم منتخب قيرغيزستان ضمن منافسات الناشئين.

وكذلك في نفس الفئة تغلب البطل عباس قاسم وزن 46 كغم بعد تغلبه على الملاكمين الكويتي والمنغولي وتأهل إلى الدور النصف نهائي. واوقعت القرعة اللاعبة مريم بعد ضمانها الميدالية الثالثة مع الملاكمة الكازاخستانية ضمن منافسات النساء لفئة الناشئين.

وأما في فئة الشباب تأهل الملاكم اسحاق جعفر بعد تغلبه على الملاكم الاماراتي بالضربة القاضية الفنية وسيلاعب منتخب كازاخستان ضمن منافسات الدور 4 وضمن إحدى الميداليات الملونة.

وسيخوض لاعبان نزالين مهمين ضمن الدور 8 اللاعب حسين جاسم وزن 57 كغم واللاعب محمد باقر وزن 60 كلغم.