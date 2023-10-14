القطري جاسم آل ثاني يتراجع عن شراء مانشستر يونايتد

شفق نيوز / أعلنت وسائل إعلام بريطانية، يوم السبت، انسحاب القطري جاسم بن حمد آل ثاني، من عملية شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وكان جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، أحد أبرز المرشحين لشراء بطل إنكلترا 20 مرة من عائلة "غليزر" الأمريكية، المالكة للنادي.

وقدم جاسم، عرضا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 6 مليار دولار) لشراء نادي "الشياطين"، لكن المحادثات الإضافية هذا الأسبوع انهارت، في وقت تبلغ القيمة السوقية الحالية للنادي حوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.15 مليار دولار).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت عائلة غليزر، التي اشترت النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (نحو 957 مليون دولار) في عام 2005، أنها تفكر في البيع.

وكانت شركة Ineos Group التابعة لرجل الأعمال البريطاني، جيم راتكليف، صاحبة العرض الرئيسي الآخر، ولكنها أرادت فقط الحصول على حصة مسيطرة.

وأظهرت الأرقام في شهر مارس/آذار الماضي، أن يونايتد مدين بمبلغ 969.6 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار) من خلال مزيج من إجمالي الديون والقروض المصرفية ورسوم التحويل المستحقة مع المدفوعات المرتبطة بها.

والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، أحد البنوك الرائدة في الدولة، تأسس في عام 1982، وقبل ذلك، كان عضوا في مجلس إدارة مجموعة "كريدي سويس" المصرفية السويسري.