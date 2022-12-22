القضاء يُبقي على الهيئة المؤقتة الحالية لنادي الميناء ويرفض "التظلم" (وثيقة)

شفق نيوز/ ردّت رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، يوم الخميس، "تظلم" الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي لنقض الأمر الولائي الذي يقضي بعد إجراء انتخابات إدارة جديدة للنادي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة استئناف البصرة، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن محكمة بداءة المعقل في البصرة، تشكلت اليوم الخميس للنظر في التظلم الذي رفعته الهيئة الإدارية لنادي الميناء لنقض الأمر الولائي الذي صدر في 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والذي يقضي بعدم إجراء أي انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة للنادي والإبقاء على الهيئة المؤقتة الحالية.

ومن المؤمل بعد هذا القرار من قبل السلطة القضائية، ان تشكل اللجنة الاولمبية العراقية هيئة مؤقتة جديدة بسبب انتهاء المدة الزمنية للهيئة المؤقتة الحالية.

وكان مصدر في نادي الميناء الرياضي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم الخميس 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بأن "السلطة القضائية أصدرت قرار أمر ولائي يقضي بعدم إقامة انتخابات للهيئة العامة لنادي الميناء وتعطيل عمل الادارة، باتت يهدد وجود النادي ككيان رياضي".

وهبط فريق نادي الميناء لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي للدوري العراقي الممتاز بعد أن حلّ في المركز التاسع عشر.

ويعد نادي الميناء ثاني أقدم الأندية العراقية حيث تأسس في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1931، بعد نادي القوة الجوية الرياضي الذي تأسس في 4 تموز/ يوليو 1931.

والميناء هو أو فريق كروي من أندية المحافظات الذي يفوز بلقب بطل الدوري العراقي لكرة القدم، لينقل بذلك الكأس من الفرق البغدادية إلى محافظة البصرة.