القضاء ينهي تكليف رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالعراق (وثيقة)

شفق نيوز/ انهى مجلس القضاء الاعلى، تكليف رئيس مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي محمد محمود علي محمود نديم، وذلك وفقا لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز.

وجاء في الوثيقة، أنه "استنادا لاحكام المادة 16 من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم 29 لعام 2019، تقرر أولا إيقاف الامر القضائي المرقم 308 عام 2022".

واضاف انه "تقرر إنهاء تكليف قاضي الاستئناف في الكرخ محمد محمود علي محمود نديم كرئيس لمجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، وينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ صدوره".

ويعتبر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أول مركز مؤسسي للتحكيم الرياضي في العراق حيث يتوجه إليه الرياضيون كوسيلة لفض المنازعات بدلاً من الاحتكام إلى القضاء وذلك لخصوصية المنازعات الرياضية التي يتطلب الفصل فيها من قبل شخصيات مؤهلة تأهيلاً قانونياً لهم الخبرة بالمشاكل المتصلة بالنشاط الرياضي.