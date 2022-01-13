القضاء يفسخ عقد شركة "الأضواء" مع نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ اعلن المنسق الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي، علاء محمد، يوم الخميس، كسب الدعوى القضائية المقامة ضد شركة "الاضواء" للإنتاج الفني وفسخ العقد معها.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "المشاور القانوني للنادي علي البديري والفريق العامل معه، نجح في كسب الدعوى بعد تقديمه الدفوعات القانونية كافة امام المحكمة المختصة".

واضاف "في ضوء ذلك فقد تم فسخ العقد مع الشركة المذكورة بعد اقامة نادينا دعوى قضائية في محكمة بداءة الرصافة والتي استمرت اربعة اشهر، لمخالفتها بنود العقد مع النادي"، مشيرا الى ان "المحكمة أصدرت قرارها اليوم بفسخ العقد بين الطرفين".

وكان رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد، قد طمأن في وقت سابق جمهور النادي بعد احتجاجهم على التعاقد مع شركة "الأضواء"، انه بإمكان النادي فسخ العقد من دون أن تترتب عليه أية التزامات مالية، في حال كانت هناك فقرات تضر بسمعة النادي.

يذكر ان أبرز المخالفات التي تضمنها العقد هو التعامل بالعملة العراقية وليس بالدولار الامريكي، وبعد تغير سعر صرف الدولار هبطت قيمة العقد البالغة قيمته 750 مليون دينار، اذا كانت قيمتها في تاريخ توقيع العقد 660 ألف دولار، لكن بعد تغيير سعر الصرف أصبحت 520 ألف دولار.