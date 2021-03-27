القضاء يصادق على نتائح الانتخابات الأولمبية

شفق نيوز/ صادقت الهيئة القضائية، يوم السبت، على نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لادارة العمل الاولمبي في العراق الدكتور أكرم الحميداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى صادقت على نتائج الانتخابات التكميلية للجمعية العامة والتي اقيمت يوم الخميس الماضي، والانتخابات الخاصة باختيار المكتب التنفيذي الذي سيدير العمل الاولمبي خلال السنوات الاربع المقبلة.

وثمّن الحميداوي الجهود التي بذلتها الهيئة القضائية، وجميع الملاكات الأولمبية التي عملت خلال الفترة الماضية، مشيدا برغبة الجميع في إنهاء الخلافات والخروج من الازمة التي عصفت بالرياضة العراقية خلال الفترة الماضية.

وتمنى للمكتب التنفيذي الجديد ان يعمل بروح الفريق الواحد ويطوي صفحة التقاطعات التي حدثت في الماضي بغية النهوض بالرياضة العراقية الى الافضل والاهتمام برياضة الانجاز العالي.