القضاء الإيراني يبقي على تجميد أموال اللاعب سردار آزمون ويفرج عن أصول أقاربه

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، يوم الاحد، استمرار التحفظ على الأموال الشخصية لمهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم سردار آزمون، في حين قررت إلغاء قرارات الحجز التي طالت أصولاً مملوكة لعدد من أقاربه.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني أن التحقيقات المستمرة بشأن مصادر الأموال أثبتت أن الأصول المملوكة لأقارب اللاعب أُنشئت بمواردهم المالية الخاصة، مما استدعى رفع الحجز عنها.

في المقابل، أكد البيان استمرار توقيف الأصول والأموال المسجلة باسم آزمون نفسه على ذمة القضية.

ووفقا للبيان، فإن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كانت هناك أصول أخرى مسجلة باسم مقربين منه تم شراؤها باستثمارات تعود للاعب.

كما أشار المركز إلى أن آزمون أبدى ندمه خلال إجراءات التحقيق وتعهد بتدارك المحتوى السالف نشره.

وتأتي هذه الإجراءات القضائية على خلفية نشر سردار آزمون صورة عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي جمعته مع عدد من المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المنشورات التي لاقت انتقادات واسعة من وسائل الإعلام الرسمية في إيران بدعوى نشرها في ظل ظروف إقليمية وحالة استنفار عسكري حساسة تمر بها البلاد.

وأدت هذه الأزمة إلى صدور أوامر قضائية بالتحفظ على أموال اللاعب، بالإضافة إلى استبعاده من قائمة المنتخب الإيراني لكرة القدم.