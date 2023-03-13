القضاء الإسباني يوقع برشلونة في كارثة: إلغاء عقد جافي

شفق نيوز / تلقى نادي برشلونة، اليوم الإثنين، "ضربة موجعة" من القضاء الإسباني بشأن تسجيل العقد الجديد لنجم الفريق "جافي".

وكان برشلونة قد سجل عقد جافي في الشتاء الماضي، بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد أن رفضت رابطة الليجا قيده.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المحكمة أصدرت حكما اليوم الإثنين، بعدم أحقية برشلونة في تسجيل العقد الجديد، وأقرت بصحة موقف رابطة الليجا.

وبناء على حكم المحكمة، تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد جافي ضمن الفريق الأول، وسيعود كأحد لاعبي فريق الشباب.

وسيكون برشلونة مجبرا على إعادة تسجيل جافي، ضمن فريق الشباب في الموسم الحالي.

بذلك، سيكون جافي متاحا بالمجان في 30 يونيو/حزيران المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد رابطة الليجا.