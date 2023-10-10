القضاء الإسباني يرفض طلب برشلونة في قضية نيغريرا

شفق نيوز/ رفض القضاء الإسباني، يوم الثلاثاء، طلب نادي برشلونة في قضية خوسيه إنريكي نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الليغا.

ويواجه برشلونة، اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

ووفقا لصحيفة "آس"، فقد رفض القضاء الإسباني للمرة الثانية، مشاركة برشلونة في قضية نيغريرا كشاهد خاص.

وكان القضاء الإسباني قد رفض طلب نادي برشلونة للمرة الأولى في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وفسر القاضي خواكين أجوير لوبيز، المشرف على قضية نيغريرا، قراره برفض طلب برشلونة، قائلا "النادي لا يمكنه اتهام نفسه بالتواطؤ، أي أنه لا يمكنه اتهام نفسه بالجريمة".

وتابع لوبيز "التهم الموجهة إلى برشلونة تتعلق بارتكاب جريمة رشاوى وفساد رياضي".

وأضاف "لم يتم التحقيق مع لابورتا في القضية، كما حدث مع بارتوميو وروسيل، بناء على تطبيق قواعد التقادم الجنائي، رغم أنه تم منح مدفوعات لعائلة نيغريرا خلال الفترة الأولى لخوان لابورتا، لذا يعتبر سلوكه مماثلًا لسلوك الرؤساء اللاحقين".