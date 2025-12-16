القضاء الفرنسي يلزم باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمبابي

شفق نيوز- باريس

الزمت محكمة فرنسية، يوم الثلاثاء، نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمهاجمه السابق كيليان مبابي، على خلفية نزاع قانوني يتعلق بمستحقات مالية متأخرة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن الحكم جاء بعد نظر الدعوى التي تقدم بها مبابي للمطالبة بمكافآت ورواتب مستحقة لم يحصل عليها خلال فترته الأخيرة مع النادي، قبل رحيله عنه.

ولم يصدر أي تعليق فوري من إدارة باريس سان جيرمان على الحكم، في حين يُتوقع أن يلجأ النادي إلى الاستئناف خلال الفترة المقبلة، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.

وتسلم مبابي، في الآونة الأخيرة، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم (2024 - 2025)، التي تمنحها رابطة وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.

وخلال 34 مباراة في الدوري الإسباني استطاع مبابي تسجيل 31 هدفا ليتمكن من جمع 62 نقطة جعلته يتفوق على السويدي فيكتور غيوكيريس الذي سجل 58.5 نقطة والمصري محمد صلاح صاحب الـ 58 نقطة.

وأصبح مبابي، صاحب الـ 26 عاماً، ثالث لاعب في تاريخ ريال مدريد يفوز بالحذاء الذهبي بعد المكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يخلف الإنجليزي هاري كين، الفائز بالجائزة في الموسم السابق.