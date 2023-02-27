القضاء العراقي يؤكد شرعية انتخابات إدارة نادي الزوراء

شفق نيوز/ ردت محكمة الاستئناف في بغداد، يوم الاثنين، دعوى الطعن بنتائج انتخابات نادي الزوراء الرياضي التي رفعها أحد لاعبيّ النادي السابقين.

وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم رزاق، لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة ردت اليوم طعن الاستئناف الذي رفعه لاعب الزوراء السابق غيث عبد الغني ضد شرعية ادارة النادي بعد ان وجدت دعواه خالية من واقعية الدلائل والاثباتات".

واضاف ان "الحجج التي قدمها اللاعب لا تدين انتخابات الزوراء التي اجريت مؤخراً وفقا للقانون"، لافتا الى ان "غيث ادعى ان اسمه غير موجوداً في الهيئة العامة كونه خدم النادي لاعباً لخمس سنوات بينما لم نراه يزور النادي منذ اربع سنوات".

وتساءل رزاق "ان كان غيث يتظلم كونه خدم النادي خمس سنوات ولم يكن اسمه ضمن الهيئة العامة فماذا تقول كوكبة عمالقة الزوراء الذين خدموا النادي اكثر مما لعب غيث في النادي بسنوات وهم نجوم كبار لا نستطيع احصاء عددهم؟".

واوضح "هل هذا معناه ان الكل يجب ان يكونوا ضمن الهيئة العامة مع انهم لم يتواجدوا او يقدموا خدماتهم للنادي بعد ترك اللعبة؟".

يشار الى ان لاعب المنتخب العراقي وفريق الزوراء السابق غيث عبد الغني، قدم طعناً بنتائج انتخابات نادي الزوراء الرياضي التي جرت خلال العام الماضي، مشيراً إلى عدد من الخروق في آلية الانتخابات، وكذلك تهميش دور أبناء النادي للمشاركة في الارتقاء بواقعه.