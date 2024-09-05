القضاء العراقي ينذر ادارة الزوراء بتسليم النادي خلال سبعة أيام.. وثيقة

شفق نيوز/ أنذر القضاء العراقي، يوم الخميس، إدارة نادي الزوراء بتسليم النادي إلى الهيئة المؤقتة خلال 7 أيام.

جاء ذلك بحسب وثيقة صادرة عن مجمع محاكم الكرخ (دائرة كاتب العدل) وتنشرها وكالة شفق نيوز أدناه.

والوثيقة موجهة الى رئيس الهيئة الإدارية المنحلة للنادي فلاح حسن و ومقصود عبد العزيز وشاكر محمد عودة وصلاح هادي وعبد الكريم رزاق واسعد لازم وعبد الرحمن رشيد ورافد حمدان و خليل إبراهيم وفراس حسن.

وجاء في الوثيقة، "سبق وان أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الامر الإداري المرقم بالعدد (1351/1 ) في (۲۰۲/۸/۲۹ ) والمتضمن حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أستنادا للمادة 14/ أولا /6/2/1 من قانون الأندية الرياضية رقم (۱۸) لسنة ۱۹۸6 المعدل ونظرا لامتناع الهيئة الإدارية المنحلة عن تسليم كل ما بذمتها من سجلات و اختام وموجودات واثاث ومقر النادي عموما الى الهيئة الإدارية المؤقتة التي تم تعينها من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية بموجب الأمر الإداري أعلاه لذا نذركم بلزوم تسليم ما بذمتكم من سجلات وموجدات واختام النادي تطبيقا للفقرة ثانيا من المادة 14 من قانون الأندية الرياضية المشار اليه أعلاه خلال مدة أقصاه (۷) أيام وبخلافه سوف نضطر اسفين الى اتخاذ الإجراءات القانونية".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية شكّل يوم الخميس الماضي 29 آب 2024، هيئة مؤقتة لادارة نادي الزوراء الرياضي تهيئ لانتخاب هيئة إدارية مقبلة يستمر عملها لدورة انتخابية أمدها أربع سنوات، وفقا لمصدر مخول في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد أعلنت، يوم الثلاثاء (13 آب الجاري)، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ألغى قرارها السابق بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء.

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد قرر، يوم الأربعاء الموافق 26 حزيران 2024، حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي استناداً لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي تضمن وجود خروقات قانونية في انتخابات نادي الزوراء. كما قررت الأولمبية تشكيل هيئة مؤقتة لتسيير أمور النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار هيئة إدارية تقود النادي في المرحلة المقبلة.