القضاء العراقي يقرر إلغاء تشكيل محكمة متخصصة بالنظر بالنزاعات الرياضية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى قرر المحكمة المختصة بالنظر في المنازعات الرياضية ليباشر مجلس التسوية والتحكيم الرياضي النظر في في تلك المنازعات.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر بياناً في السادس والعشرين من شهر حزيران المنصرم ألغى بموجبه المحكمة المختصة بالنظر في المنازعات الرياضية التي مقرها السابق في رئاسة محكمة إستئناف بغداد/الكرخ وإحالة جميع المنازعات الرياضية للنظر فيها من قبل مجلس التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.

وجاء في بيان القضاء ما نصه: "بالنظر لتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي الذي يختص بالنظر في المنازعات الرياضية إستناداً لاحكام المادة (16) من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (29) لسنة 2019 والماد (42) من النظام الداخلي رقم(1) لسنة 2020 للجنة المذكورة تقرر:

أولاً -إلغاء البيان المرقم (77/ ق /ا) المؤرخ 17/11/2022 المتضمن تشكيل محكمة متخصصة بالنظر بالنزاعات الرياضية والتي مقرها في رئاسة محكمة إستئناف بغداد/الكرخ.

ثانياً- ينفذ هذا البيان إعتباراً من تأريخ صدوره".