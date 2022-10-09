القضاء العراقي يرد طلب نادي أمانة بغداد بإيقاف منافسات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ ردت محكمة بداءة الرصافة، يوم الأحد، طلب إدارة نادي أمانة بغداد الرياضي، بإيقاف منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة ردت طلب نادي أمانة بغداد بإصدارِ أمرٍ ولائي بإيقافِ الدوري المُمتاز للموسم 2022-2023 لحين حسم القضية المقامة من طرفه باللعب في الدوريّ الممتاز.

وكانت إدارة نادي أمانة بغداد الرياضي قد رفعت دعوى قضائية ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد هبوط فريقها الكروي من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته أمام فريق دهوك للتنافس على البقاء في الدوري الممتاز.