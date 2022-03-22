القضاء العراقي يرد شكوى ضد مؤقتة الفروسية

شفق نيوز/ رد القضاء العراقي، اليوم الاربعاء، شكوى ضد رئيس الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فأن مجلس القضاء الاعلى / محكمة المنازعات الرياضية برئاسة القاضي محمد علي محمود نديم، رد التظلم الذي تقدم بِه رئيس اتحاد الفروسية السابق "حيدر الجميلي" والمدربين "رياض عايد" و"سعد عبد الحميد" والفارس "مختار سعد عبد الحميد" ضد رئيس الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية "عقيل مفتن"، والذين طالبوا فيه إيقاف عمل الهيئة الادارية المؤقتة لاتحاد الفروسية.

واستمعت المحكمة لجميع الأطراف وقررت رد التظلم لكونه لا يستند الى نص قانوني، حيث صدر القرار استنادا الى احكام المواد 152 و 153و 159 و 161 و 216 من قانون المرافعات المدنية .

وكانت الهيئة العامة لاتحاد الفروسية طرحت الثقة عن رئيس الاتحاد حيدر الجميلي والاعضاء وشكلت هيئة مؤقتة لادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات.