القضاء العراقي يرد دعوى مقامة ضد نادي القوة الجوية الرياضي

شفق نيوز/ ردت محكمة المنازعات الرياضية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، اليوم الخميس، الدعوى التي اقيمت ضد نادي القوة الجوية الرياضي بخصوص انتخابات الهيئة الادارية التي جرت العام الماضي بتاريخ 19/9/2020.

وقال المشاور القانوني في النادي علي البديري في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إٔن المحكمة قررت رد الدعوى المقامة ضد الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية كونها فقدت المصلحة القانونية وغير مكتملة لشروطها .

وأضاف البديري أنه تم كسب الدعوى المقامة على النادي امام محكمة المنازعات الرياضية، مشيراً إلى أن اصوات النشاز تحاول ايقاف عجلة تقدم النادي التي وضعت من قبل رئيس الهيئة الادارية للنادي، الفريق الطيار شهاب جاهد واعضاء الادارة من خلال رسم السياسة المالية والقانونية والادارية والاعمارية للنادي من اجل جعل الصقور في مصاف الاندية المتقدمة .

من جهته قال رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد، إن القضاء هو الفيصل في كل الامور القانونية، مؤكداً أنهه تم رد الدعوى المقامة على النادي.

وأشار إلى أن اشخاصا تعمل وتحاول تسيء لتاريخ وعراقة البيت الجوي من خلال اللجوء الى الطرق الملتوية، مبيناً أن كل هذه الطرق لن تقف امام عملنا المخطط له من اجل تقدم اعرق الاندية العراقية في جميع مفاصله .