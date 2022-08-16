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القضاء العراقي يحجز أموال وممتلكات حسين العنكوشي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-16T16:55:41+0000
القضاء العراقي يحجز أموال وممتلكات حسين العنكوشي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، أن أمراً قضائياً صدر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس نادي الديوانية السابق حسين العنكوشي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أمر حجز أموال العنكوشي صدر من السلطة القضائية لصالح وزارة الإعمار والإسكان التي خاطبت بدورها وزارة الشباب والرياضة رسمياً بذلك".

وبين أن "سبب حجز الوزارة لممتلكات العنكوشي لكونه مدين لوزارة الإعمار حيث تعاقدت معه لتنفيذ عدد من المشاريع ولم ينجزها في المواعيد المحددة".

ويوم أمس الاثنين، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقوبات بحق رئيسَ الهيئة الإداريّة السابق حسين العنكوشي حسين العنكوشي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقيّ الديوانية والشرطة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وما رافقها من اعتداء على لاعبي وكادر الشرطة.

وقررت اللجنة معاقبة العنكوشي بالإيقاف لمدة سنة واحدة من مزاولة العمل الرياضي مع غرامة مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي لثبوته التحريض وبث روح الكراهية من خلال اللقاءات التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، كانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قررت إيقاف رئيس نادي الديوانية الرياضي عن العمل لمدة سنتين.

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