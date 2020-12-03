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القضاء العراقي يثبت رعد حمودي رئيسا للجنة الأولمبية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-03T11:07:08+0000
القضاء العراقي يثبت رعد حمودي رئيسا للجنة الأولمبية

شفق نيوز/ اصدرت محكمة النزاعات الرياضية يوم الخميس حكماً يقضي بتثبيت رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية وابطال نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه على المنصب سرمد عبد الإله.

وقال عضو الهيئة العامة في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية خالد كبيان لوكالة شفق نيوز ان المحكمة قررت اليوم ابطال انتخابات المكتب التنفيذي وتنصيب رعد حمودي لادارة الاولمبية حسب القرار الولائي .

واصاف ان حمودي سيباشر بعمله الاحد المقبل لادارة الاولمبية لحين اجراء انتخابات جديدة.

وكان سرمد عبد الاله الرئيس السابق للاتحاد العراقي للسباحة، قد فاز بمنصب رئاسة اللجنة الاولمبية، بانتخابات طعنت بها اللجنة الاولمبية الدولية، وباشر بمهامه يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد، بعد أن قام باقتحام المقر.

وسبق للجنة الأولمبية الدولية أن أرسلت رسالة مطولة الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، عزت فيها سبب إلغائها نتائج الانتخابات إلى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.

وأصدر القضاء العراقي، يوم الاربعاء (25 من شهر تشرين الثاني)، أمراً ولائياً بإيقاف العمل بنتائج انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله.

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