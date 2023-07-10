القضاء العراقي يبعد ثلاثة محترفين بالدوري الممتاز خارج البلاد مدى الحياة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الديوانية، يوم الاثنين، عن ابعاد ثلاثة محترفين افارقة خارج النادي مدى الحياة بعد قرار قضائي اصدر بحقهم لتجاوزهم القانون العراقي .

وقال رئيس ادارة نادي الديوانية المؤقت حيدر جابر لوكالة شفق نيوز، ان ثلاثة محترفين حكم عليهم محكمة جنح الديوانية بابعادهم خارج العراق وغرامة 100 الف دينار عراقي لتجاوزهم المدة القانونية المحددة بالبقاء في العراق .

واضاف ان المحترفين الثلاثة هم البوركيني موسى داو والليبيري بالدي والنيجيري اسماعيل ايزاكا.

واشار الى ان قاضي محكمة جنح الديوانية قرر ابعادهم عن العراق نهائيا وعدم السماح لهم بالدخول للاراضي العراقية نهائياً الا في حالة الحصول على استثناء من وزير الداخلية حصراً .

وكان فريق الديوانية اصبح خارج اندية الدوري الممتاز قبل انتهاء الدوري العراقي بعدة ادوار بعد ان جاء بالمركز الاخير في الدوري الحالي برصيد 12 نقطة ليلعب الموسم المقبل في دوري الدرجة الاولى .