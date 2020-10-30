سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

القضاء السويسري يصدر حكمه في قضية "فساد" الخليفي

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-30T19:20:34+0000
القضاء السويسري يصدر حكمه في قضية "فساد" الخليفي

شفق نيوز/ برّأ القضاء السويسري الجمعة رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية القطري ناصر الخليفي، من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

فيما تجنب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما اتهمت الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد" وإدارة غير نزيهة.

related

تقرير: نيمار طلب من أربعة لاعبين التوسط لانتقاله صوب الريال

Date: 2019-10-14 16:27:13
تقرير: نيمار طلب من أربعة لاعبين التوسط لانتقاله صوب الريال

سان جيرمان يتفق على صفقته السادسة

Date: 2019-07-26 09:00:11
سان جيرمان يتفق على صفقته السادسة

زيدان وبيريز يختلفان على "الحلم الاكبر"

Date: 2019-05-23 20:42:23
زيدان وبيريز يختلفان على "الحلم الاكبر"

الإصابات تدفع باريس سان جيرمان الى التعاقد مع مهاجم اليوفي

Date: 2019-08-28 15:15:15
الإصابات تدفع باريس سان جيرمان الى التعاقد مع مهاجم اليوفي

أياكس يرفض أول عرض من يوفنتوس لضم دي ليخت

Date: 2019-07-04 17:01:50
أياكس يرفض أول عرض من يوفنتوس لضم دي ليخت

الكشف عن مدة غياب مبابي بعد إصابة عنيفة

Date: 2020-07-25 18:49:38
الكشف عن مدة غياب مبابي بعد إصابة عنيفة

سان جرمان يشرع بمعاقبة نيمار

Date: 2019-07-08 22:24:16
سان جرمان يشرع بمعاقبة نيمار

تقارير: نجم برشلونة بديل مبابي في باريس سان جيرمان

Date: 2019-11-12 14:15:13
تقارير: نجم برشلونة بديل مبابي في باريس سان جيرمان