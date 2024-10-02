القصف الإيراني يلقي بظلاله على مباريات كرة القدم

شفق نيوز/ انعكست تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط، إثر الهجمات الإيرانية على إسرائيل، على قرارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويجري الاتحاد حالياً تقييماً شاملاً للمباريات المقرر إقامتها في إيران خلال الساعات المقبلة، ضمن بطولاته القارية، في ظل تزايد المخاوف الأمنية المرتبطة بتطورات الوضع في المنطقة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الثلاثاء، إن فريق موهون باغان سوبر جاينت الهندي لن يسافر إلى إيران لخوض مباراته أمام تراكتور في دوري أبطال آسيا 2، بسبب مخاوف أمنية في المنطقة.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريق الهندي مع تراكتور الإيراني في استاد "ياديغار إمام" في تبريز الإيرانية ضمن المجموعة الأولى اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي: "سيتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة، حيث سيتم الإعلان عن تحديثات إضافية حول هذا الأمر في الوقت المناسب".

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الفريق قد يواجه غرامة مالية وربما المنع من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، وذكرت تقارير أن اللاعبين والمدربين أبدوا مخاوفهم بشأن الجانب الأمني.

وأطلقت إيران عددا كبيرا الصواريخ على إسرائيل أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من رد الأخيرة عليها خلال الأيام المقبلة.