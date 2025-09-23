"القرية الرياضية في السعودية".. تفاصيل موقع إقامة دورة ألعاب التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 7 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وسخّرت العاصمة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي القرية الرياضية (Athletes Village) لتكون القلب النابض للبطولة، حيث تحتضن أكثر من 3500 رياضي ومسؤول من 57 دولة، في بيئة متكاملة تعكس حجم الإمكانات التنظيمية ورؤية المملكة لتقديم تجربة عالمية استثنائية.

وتشكل المباني السكنية الثلاثة، التي تضم ما يقارب 1200 غرفة موزعة بين الفردية والثنائية والثلاثية، قلب الراحة للوفود المشاركة، روعي في تصميمها تلبية احتياجات الجميع، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، لتكون المسكن المثالي الذي يجمع بين الراحة والجاهزية.

لم تقتصر القرية على الغرف فحسب، بل تضم مكاتب إدارية، غرف اجتماعات، ومساحات طبية حديثة، إلى جانب مراكز خدمية تعمل على مدار الساعة، هذه المرافق تجعل القرية وجهة متكاملة تضمن للرياضيين التركيز على المنافسة وسط بيئة مريحة وآمنة.

بينما تمثل Village Plaza القلب الاجتماعي للقرية، حيث تلتقي الرياضة بالثقافة في مساحة ترفيهية تضم مقاهي ومحلات تجارية وفعاليات وعروض مصغرة، وهي منطقة مفتوحة للرياضيين والإعلاميين والزوار، بما يجعلها واجهة للتفاعل وتبادل الثقافات وسط أجواء البطولة.

ويتميز موقع القرية بوجود مركز تدريب متكامل على بُعد أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام، مجهز وفق المعايير الأولمبية.

هذا القرب النادر يعكس رؤية شاملة لتوفير كل ما يحتاجه الرياضيون، ويجعل القرية واحدة من أبرز التجارب العالمية في مجال استضافة الوفود.