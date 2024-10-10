"القرف المثلي" يثير أزمة في الدوري الألماني

شفق نيوز/ يشهد الدوري الألماني أزمة جديدة حاليا بسبب رفض أحد اللاعبين دعم المثلية الجنسية، واصفا إياها بـ "القرف المثلي".

وكشفت صحيفة "تيليغراف" عن أن نادي فولفسبورغ الألماني قرر معاقبة مهاجمه كيفين بيرنس بسبب رفضه التوقيع على قميص تذكاري للنادي يحمل شعار قوس قزح قائلا: "لن أوقع على مثل هذا النوع من القرف المثلي".

بدوره علق المدير الرياضي لنادي فولفسبورغ سيباستيان شيندزيلورز لشبكة "سكاي ألمانيا" على تصرف اللاعب: "كيفين أصبح الآن وحيدا في المنزل" في إشارة لتوقيع عقوبة على اللاعب الذي ينتهي عقده بالفعل في نهاية الموسم الجاري، وسط غموض حول تجديد التعاقد معه.

واضطر اللاعب في النهاية للتراجع عن موقفه والاعتذار من الجماهير تحت وطأة الحملة الكبيرة من الانتقادات والهجوم الذي تعرض له عقب تعليقه:"تعليقاتي العفوية لم تكن مقبولة على الإطلاق"، بعدما خضع بالفعل لجلسة تحقيق في ناديه.

ولا يوجد أي جديد بشأن المهاجم بيرنس، حيث ظل على مقاعد البدلاء في فوز فريقه على بوخوم 3-1، كما أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلق نادي فولفسبورغ الذي بدأ في استخدام قمصان تحمل رسومات قوس قزح من 5 أعوام، لإظهار دعمه للمثلية الجنسية: "خلال اجتماع داخلي صدرت تصريحات لا تتوافق مع موقف فولفسبورغ، وتم التعامل مع الحادث على الفور داخليا".